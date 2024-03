Roma, Lukaku ha ancora dolore all'anca: la situazione con il Belgio

Romelu Lukaku salterà la sfida della sua nazionale contro l'Irlanda di sabato . Potrebbe recuperare per la gara di martedì contro l'Inghilterra, ma al momento è ancora presto per prevedere un suo recupero . Aggiornamento sulle condizioni fisiche dell'attaccante della Roma che ha ancora dolore all'anca .

Come sta Lukaku? Le ultime dal Belgio

Domenica era tornato in campo contro il Sassuolo, ma sente ancora dolore all'anca. In questi giorni Lukaku si sta allenando a parte con il suo preparatore e non è con il gruppo squadra del Belgio. Per la gara contro l'Irlanda partirà comunque con i compagni, da capitano, ma non prenderà parte alla partita.