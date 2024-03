"Mourinho sta studiando il tedesco?", il ds del Bayern apre allo Special One

José Mourinho è un'opzione per la panchina del Bayern Monaco quando, a fine stagione, bisognerà trovare l'erede di Tuchel . L'apertura parziale allo Special One arriva da Max Eberl , direttore sportivo del club tedesco, che a Sport Bild smentisce il possibile arrivo di Klopp ("rispettiamo la sua scelta di volersi fermare") e sull'ex allenatore della Roma dice: "Naturlamente guardiamo ai tecnici disponibili".

Bayern, si pensa a Mourinho? La risposta del ds

"Ci sono più di quattro tecnici che seguiamo, ma non ci sono quaranta nomi" ha aggiunto il ds del Bayern, che sempre sullo Special One risponde in modo sintetico ad una battuta: "Sta già imparando il tedesco? Non lo so..." ha concluso. Eberl lascia dunque intendere che Mourinho è nell'elenco dei possibili candidati essendo libero ormai da diverse settimane dopo l'addio alla Roma.