Paredes e l'aneddoto su un vecchio contratto: c'entra un'automobile

Paredes, la richiesta improbabile

Nestor Apuzzo, coordinatore delle squadre giovanili dell’Huracan, racconta un aneddoto curioso sul ragazzo e la sua famiglia. “Paredes giocava il sabato pomeriggio con le nostre squadre giovanili - ricorda Apuzzo - ma a un certo punto il padre è venuto da noi chiedendoci un’automobile per poter portare il proprio ragazzo agli allenamenti della squadra. Per la nostra dirigenza era una cosa impossibile: il bambino aveva 10 anni, e la società non pagava gli stipendi dei dipendenti da 6 mesi. A quel punto il ragazzo si è trasferito al Boca, dove hanno dato alla famiglia ciò che avevano chiesto all'Huracán, e che il club non poteva dar loro".