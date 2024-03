Roma, Zalewski brilla nella Polonia: prima l'assist, poi lo zampino sull'autogol

Zalewski si prende la scena in ambito internazionale. Il jolly della Roma ha brillato durante Polonia-Estonia, partita valida per le semifinali delle qualificazioni all’Europeo del 2024. Il prodotto del settore giovanile di Trigoria ha prima realizzato un assist con il sinistro dopo una serpentina per il colpo di testa vincente del napoletano Zielinski, poi ha propiziato l’autogol di Mets. La Polonia ha staccato il pass per la finalissima senza problemi mettendo in vetrina le qualità dei Zalewski.