Video hard, la Roma indaga: "Vogliamo capire chi ci attacca"

ROMA - La Roma passa al contrattacco nel caso legato al licenziamento dei due dipendenti di Trigoria. Ieri mattina l’avvocato Lorenzo Vitali, accompagnato dal legale del club, Antonio Conte, è stato ascoltato dal procuratore federale Chiné in merito ai licenziamenti per il video “intimo” che sarebbe stato diffuso nell’ambiente lavorativo. In un clima di cordialità, come ha voluto sottolineare il club giallorosso, l’avvocato Vitali è stato ascoltato in via Campania riguardo il fatto risalente allo scorso novembre e poi emerso due settimane fa. La Roma ha confermato nell’audizione la correttezza del suo operato nella vicenda, specificando come siano in corso indagini per capire chi ci sia dietro a quelli che il club ritiene attacchi nei confronti della società e della dirigenza. Perché, secondo quantro trapela da Trigoria, «emerge chiaro che la società sia vittima di un atto esterno diffamatorio volto a destabilizzare il club, poiché l’operato è stato corretto e legittimo». La società «farà tutto il possibile per fare luce sulla vicenda. Abbiamo fiducia nella procura federale e collaboriamo con tutti gli organi competenti. Per noi non sono emersi finora elementi di accusa nei confronti di calciatori delle giovanili della Roma».