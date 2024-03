Lukaku, confronto tra Roma e Belgio: la decisione per la gara con l'Irlanda

ROMA - Romelu Lukaku al centro degli scambi di messaggi e telefonate tra Roma e Belgio. Lo staff medico del club giallorosso e della nazionale è in continuo contatto per monitorare la condizione fisica del centravanti e studiare la migliore strategia per il rientro in campo. La situazione è questa: ieri Lukaku è tornato ad allenarsi in campo, svolgendo la parte atletica con il gruppo ma poi facendo personalizzato nella fase successiva della seduta.