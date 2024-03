De Rossi inedito dopo Roma-Sassuolo: cosa ha fatto per Kumbulla e il papà

ROMA - A volte si può vincere anche senza aver giocato benissimo. Si deve vincere anche così. De Rossi l'ha spiegato bene dopo Roma-Sassuolo 1-0, quando è bastata la prodezza di Pellegrini ai giallorossi, che pure hanno sofferto e che non sono riusciti ad allungare, rischiando il pari. Ecco perché, forse, l'esultanza al triplice fischio di DDR è stata in quel caso ancora più liberatoria del solito. Pugni chiusi e urla per sfogarsi, poi però dritto a salutare arbitri, avversari e a dedicare abbracci e baci a due persone speciali.