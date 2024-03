Roma, Paredes a casa di LeBron James e dei Lakers con l'Argentina

LOS ANGELES (USA) - Tutti negli States. C'è l'Italia, che lì ha battuto prima il Venezuela e poi l'Ecuador, e c'è anche l'Argentina, dove Paredes è diventato di nuovo centrale e pilastro per Scaloni. Il centrocampista della Roma, da quando è tornato De Rossi, sta vivendo uno dei suoi momenti migliori nella Capitale e, di riflesso, anche in nazionale. L'ex Psg ha giocato tutta l'amichevole contro El Salvador, match vinto 3-0, e si appresta a vivere anche la gara (sempre amichevole) contro Costa Rica, in programma a Los Angeles. Prima, però, impossibile non passare a visitare i Lakers.