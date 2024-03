Roma, Olimpico pronto per i big match: triplo sold out consecutivo

ROMA - Nel momento del bisogno, quindi a pochi giorni da un trittico di partite non solo complicate ma che decideranno in parte anche il prosieguo della stagione, l’Olimpico risponde presente. Come del resto ha sempre fatto da quando sono stati riaperti gli stadi con capienza al 100%, con cinquantuno sold out e un sostegno incondizionato per la squadra e il tecnico. Prima Mourinho, poi De Rossi. E allora non è una novità per chi conosce l’ambiente che la Roma anche nelle prossime gare interne avrà un Olimpico strapieno per spingerla ai successi sia in campionato sia in coppa.



Il tris di sold out, il dato

Il derby tanto atteso, il primo di DDR, poi la sfida di ritorno di Europa League contro il Milan, e quattro giorni dopo lo scontro diretto per il quarto posto contro il Bologna: le previsioni già dicono tutto esaurito per i tre match. Quindi sold out a quota cinquantacinque, ma soprattutto una stima di tifosi che arriva a centottantamila totali nei tre match. Premessa: i biglietti contro il Bologna non sono ancora stati messi in vendita, ma considerando i 40mila abbonamenti, gli ulteriori ventimila di vendita libera saranno polverizzati in pochi giorni. Questa è la previsione della Roma, ma praticamente un dato di fatto vista la corrente d’entusiasmo e sostegno che si trascina dalla prima stagione dello Special One.

Il doppio flusso all'Olimpico

E un flusso di 180mila tifosi all’Olimpico non è cosa da poco, per un aprile tutto esaurito in casa ma anche nelle sfide in trasferta, con i settori ospiti che saranno riempiti come ormai è consuetudine. Un fattore positivo per la Roma sia in termini sportivi, la carica che l’Olimpico dà puntualmente alla squadra e che è stata a tratti fondamentale in campionato ma soprattutto in coppa, sia in termini economici. Quindi un flusso continuo di entrate fondamentali per aumentare i ricavi e diminuire le perdite annuali.

La media incredibile dei tifosi della Roma