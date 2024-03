Abraham prende in giro Kristensen: "C'è soltanto un ragazzo fuori"

A Roma piove e fa freddo: un piccolo richiamo d’inverno. Per tutti ma non per Kristensen. Il giocatore danese, infatti, non sembra soffrire particolarmente il clima della giornata, così tanto che a Trigoria, per rilassarsi, si è messo petto nudo e con le infradito, come se fosse estate. "A Roma piove e c'è soltanto un ragazzo fuori”, ha detto Abraham in un video social in cui prende in giro Kristensen, non proprio felice di essere ripreso con il cellulare dal compagno di squadra, ormai pronto a tornare in campo in una partita ufficiale dopo il lungo infortunio.