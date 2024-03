Roma, maglia speciale per il derby: lo spoiler fa impazzire i tifosi

Cresce l'attesa in casa romanista per la maglia speciale che la squadra di De Rossi indosserà in occasione del derby con la Lazio, in programma il prossimo 6 aprile alle ore 18. Il club capitolino ha fatto delle piccole anticipazioni nei giorni scorsi, con la divisa che richiamerà il passato, in particolar modo il periodo di collaborazione tra la Roma e Adidas negli anni novanta.