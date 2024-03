Panucci incorona De Rossi: "Farà un grande lavoro. Gli auguro di andare in Champions. E su Dybala..."

Roma, le parole di Panucci su De Rossi e Dybala

Queste le sue parole: "De Rossi? Sono molto felice per lui, perché è un uomo romano, romanista, che sta facendo bene. Gli auguro di andare in Champions, se lo merita, è una persona eccezionale. Sono convinto che farà un grande lavoro, ha già dato uno spirito di gruppo e un’idea diversa. Vedo che la squadra sta rispondendo bene. Tre mesi fa ho detto che la Roma non potesse competere per un posto in Champions, era lontana. Ma mi sono sbagliato. Adesso è lì a lottare, è giusto che ci provi fino in fondo per quello che sta facendo vedere. Complimenti a Daniele e a tutti i ragazzi. Dybala è un top player. Quando vedi la sua luce, ti fa divertire. La sua qualità è immensa. Mi piace particolarmente. Champions? La rivince il City".

Panucci e l'amore per il padel

Una battuta anche sull'amore degli ex calciatori per il padel: "È uno sport che ci fa sentire la competizione, ci fa sentire vivi, ci fa arrabbiare come quando giocavamo. È uno sport che ci fa sentire ancora come degli sportivi. Chi è il più forte? Locatelli, Luca Toni, Candela, Totti, sono molti quelli che sono cresciuti. Conta la coppia".