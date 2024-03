Totti, 31 anni fa l'esordio in A con la Roma. Il retroscena su Muzzi

ROMA - Un po' come accade per le feste comandate, i tifosi della Roma non mancano mai di ricordare alcune date speciali: tra queste c'è sicuramente il 28 marzo , il giorno dell'esordio in Serie A di Francesco Totti , nel 1993. Trentuno anni fa è iniziato un amore infinito a tinte giallorosse. Il giovanissimo Totti, che all'epoca ha 16 anni e mezzo, è già una stella delle giovanili di Trigoria e delle under azzurre. Di lui, tempo addietro, si era informato dettagliatamente anche Dino Viola , il mitico presidente della Roma scomparso nel gennaio 1991.

Il retroscena raccontato da Muzzi

La prima Roma di Totti, allenata da Vujadin Boskov, non vive un periodo brillante: è decima in classifica, è stata eliminata dalla Coppa delle Coppe e il presidente Ciarrapico di lì a poco sarà arrestato. I giallorossi devono giocare a Brescia e Boskov ha gli uomini contati: Carnevale e Piacentini sono squalificati, Carboni, Petruzzi e Hässler indisponibili, Muzzi è acciaccato. La Roma, nonostante i contrattempi, si impone 2-0 con gol di Caniggia e Mihajlovic e così, a pochi minuti dal fischio conclusivo, l’allenatore serbo si rivolge a Totti e gli dice: "Scaldati, dai! Ché entri". Il ragazzo non ci crede e pensa che il mister si sia rivolto a Muzzi, che gli siede accanto in panchina. Solo un attimo e capisce che è lui a dover giocare. Lo stesso Muzzi, nel 2013, ha ricordato il dettaglio di quei momenti a Sky Sport: “Boskov si girò verso di noi e disse ‘dai ragazzino, tocca a te’. Totti si girò e mi disse ‘dai Robe', tocca a te’, io gli risposi ‘guarda che sei tu il ragazzino, devi andare tu’. Fu una cosa bellissima. Avevo 21 anni, sono 5 anni più grande, il ragazzino era lui quel giorno. Fu felicissimo. Si alzò subito e andò a riscaldarsi”. Totti, in bella vista sul proprio profilo Instagram, conferma la versione nel primo post fissato: "Pensai che stesse parlando con Roberto Muzzi che era accanto a me, in panchina. Poi un dubbio… ma dice a me? Era per me". Così inizia la favola del leggendario capitano della Roma, corredata da 307 gol, giocate magnifiche ed emozioni immortali.