Roma, donate uova di Pasqua alla Caritas e all'associazione Salvamamme

Proseguono le inizitive solidali della Roma organizzate dalla Community sul territorio che coinvolgono i dipendenti del club . In vista di Pasqua la società si è resa protagonista di diverse iniziative in favore di alcune delle realtà più bisognose della Capitale.

Roma, dipendenti del club e giocatrici uniti per la solidarietà

In particolare, come riportato dal club giallorosso sul sito ufficiale, i dipendenti del Club nella giornata di lunedì 25 marzo si sono recati nel centro Caritas “Giovanni Paolo II” di Colle Oppio, dove hanno collaborato al servizio mensa diurna e donato le uova di cioccolato ICAM dell’AS Roma. Mercoledì mercoledì 27 marzo, invece, insieme al gruppo dei dipendenti anche le calciatrici Benedetta Glionna e Zara Kramzar hanno raggiunto la sede del Salvamamme presso il Comitato 8-11-12 della Croce Rossa Italiana, dove si trova l’associazione che opera contro l’abbandono e la solitudine delle mamme e delle famiglie in condizioni di grave disagio socio-economico.

Roma, l'inizitiva Stronger Together

Di seguito il comunicato ufficiale: "L'AS Roma ringrazia per l'accoglienza e la collaborazione il Direttore della Caritas diocesana di Roma, Giustino Trincia e la Presidente dell'Associazione "Salvabebè Salvamamme", Grazia Passeri".