Azmoun, fatti gli esami: c'è lesione. Ecco quanto starà fuori con la Roma

Dipende da come uno voglia vedere la cosa: da una parte per la Roma la notizia non è delle migliori, perché gli esami di questa mattina hanno confermato che Sardar Azmoun ha una lesione ai flessori della coscia sinistra (vicino al ginocchio), come avevano già verificato in nazionale. Dall'altra però, rispetto ai primi esami con l'Iran, che prevedevano uno stop di circa un mese, sono già passati dieci giorni. Per cui tra un paio di settimane Azmoun farà un nuovo controllo e poi, se tutto andrà bene, dovrebbe avere il via libera per allenarsi. Lui ha già iniziato le terapie a Trigoria e anche a casa con il suo preparatore personale, lo stesso di Paredes e Dybala,