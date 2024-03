Roma, Abraham non giocherà a Lecce: la decisione di De Rossi

ROMA - Tammy Abraham scalpita, ma De Rossi ha deciso di rinviare il suo ritorno in campo. A dieci mesi dal brutto infortunio al ginocchio, la Roma sta ritrovando il suo attaccante. Nelle ultime due settimane la sua condizione atletica è cresciuta in modo rassicurante, ma per il momento l'allenatore non vuole rischiarlo.