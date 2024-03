Roma, la Pasqua di De Rossi tra campo e ritiro. E Sarah vola in Giappone

Pasqua con chi vuoi? Non proprio. La Roma vive una domenica di lavoro a tutti gli effetti in vista della trasferta di Lecce. Il programma è quello di una normale vigilia: la squadra si allenerà stamattina a Trigoria e nel pomeriggio volerà in charter verso Brindisi, per poi spostarsi un pullman nella città dove giocherà domani la partita. Non è stato possibile pianificare la trasferta in giornata, come successo tre settimane fa a Firenze, a causa dell’orario pomeridiano, alle 18, e della lunghezza del viaggio, che sarebbe appesantita anche dal ritorno dell’ora legale. Il rientro è previsto subito dopo Lecce-Roma. Per assaggiare un uovo di Pasqua in famiglia i giocatori dovranno insomma aspettare domani notte. Quanto a De Rossi, poco cambia perché la moglie Sarah e i figli sono partiti per una vacanza in Giappone: per lui festeggiare con la Roma una vittoria sarebbe il top.