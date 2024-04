Rigore non dato a Zalewski, tifosi della Roma furiosi sui social: "E' inaccettabile!"

Grandi proteste dei tifosi della Roma , al termine della sfida di Lecce, terminata 0-0 . Al centro delle polemiche, il mancato intervento dell'arbitro Marcenaro dopo il contatto in area ad inizio ripresa tra Falcone , numero uno del Lecce, Blin e Zalewski . L'esterno giallorosso, dopo aver provato a calciare il pallone, è rimasto a terra. Nessun dubbio per l'arbitro e per il Var, che hanno lasciato proseguire.

Le proteste dei tifosi della Roma

Al termine della gara il tecnico della Roma Daniele De Rossi ha protestato ai microfoni di Dazn: "Era un rigore netto e in questa stagione ne ho visti assegnati alcuni molto meno evidenti", ha detto l'allenatore della Roma. Sui social i tifosi giallorossi hanno protestato in modo energico: "Un episodio inaccettabile", il tono della stragrande maggioranza dei commenti. "Ma come si fa a non assegnare un rigore così?", il commento di un tifoso. Molti lamentano l'assenza del Var: "Ma che ci sta a fare?", si chiedono.