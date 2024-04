Lecce-Roma 0-0, le pagelle dei giallorossi: Karsdorp, quanti errori

Baldanzi 6

Tanta corsa, tanta voglia e due squilli. Non riesce a duettare con Lukaku, cala nel secondo tempo.

Dybala (38’ st) sv

Lukaku 5

Un tiro verso lo specchio, un colpo di testa terminato fuori. Qualche sponda, ma poco altro.

Zalewski 5

Su di lui il contatto di Falcone in area che scatena le proteste della Roma. Un tentativo verso la porta e poi poco altro. Zero supporto a Lukaku, zero spunti interessanti in costruzione.

El Shaarawy (19’ st) 6,5

Entra e la Roma dà segnali di risveglio. Serve una splendida palla per Aouar non sfruttata.