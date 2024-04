La Roma promuove campagna di sensibilizzazione per la sicurezza nelle strade

ROMA - L’AS Roma, insieme con Automobile Club Roma, ha avviato una campagna si sensibilizzazione per promuovere uno stile di guida sicuro e responsabile. Sulle strade della Capitale ogni anno si verificano oltre 13.000 incidenti, con più di 16.000 feriti e circa 150 decessi. Tra le cause, la distrazione alla guida e il mancato rispetto della segnaletica riguardano oltre la metà dei casi, con l’eccesso di velocità ad occupare il primo posto. Questo drammatico bilancio ha spinto il Club a riunire alcuni stakeholders per cercare di intervenire concretamente su questo tema di grande rilevanza sociale attraverso la campagna “Tieni in gioco la vita”, finalizzata a promuovere uno stile di guida sicuro e responsabile mediante campagne formative rivolte ai giovani.