La Roma aspetta Dybala e Lukaku: mai in gol nel derby con la Lazio

ROMA - I due top player della Roma a caccia dei primi gol nel derby. Se fin qui entrambi hanno garantito gol, giocate e vittorie alla propria squadra, sia Paulo Dybala sia Romelu Lukaku hanno ancora un tabù da sfatare nella loro avventura in giallorosso: trovare la rete contro la Lazio. E la vittoria. Un paradosso visto che entrambi sono stati nelle loro precedenti vite, quindi in altri club, veri e proprio uomini derby. Decisivi per la loro qualità, tecnica e mentale, essenziali con i loro gol per far esultare i tifosi delle loro squadre. Dybala in queste due stagioni alla Roma ha segnato in campionato la bellezza di 24 gol, Lukaku in questi sette mesi nella capitale ne ha realizzati 10 (più altri 8 nelle coppe). Trentaquattro reti totali dei due, sedici squadre diverse colpite in Serie A, ma mai un gol nella stracittadina. Paulo ha giocato tre derby su quattro in queste due stagioni, Romelu invece due su due.

Dybala, i numeri con la Lazio

E pensare che per l’argentino la Lazio è stata fin qui la squadra più affrontata in carriera, e la seconda più colpita con addirittura undici gol (dietro soltanto all’Udinese con 13 marcature). Anomalie della sua avventura in giallorosso, un paradosso che vuole cancellare da domani per vivere finalmente il brivido di vincere il derby della capitale, lui che fino al suo approdo a Trigoria non sapeva cosa volesse dire perderne uno. Paulo con la maglia della Juventus non ha mai trovato la sconfitta contro il Torino: ventuno partite giocate con tredici vittorie e otto pareggi. Con nove gol e tre assist. Derby della Mole, ma prima anche il derby di Sicilia. Due sfide al Catania nella stagione 2012-2013, e anche qui alcuna traccia di sconfitta: una vittoria e un pareggio.

L'obiettivo di Lukaku

Romelu rispetto al suo collega ha segnato meno alla Lazio, “solo” due reti in sei scontri. Ma tanto pesanti. Doppietta e assist in un match vinto dall’Inter per 3-1 che ha lanciato la squadra di Conte verso lo scudetto. Due gol in 45 minuti, poi l’assist per la rete di Lautaro Martinez per chiudere i giochi a 25 minuti dalla fine. Bene, ma benissimo poi nei derby con il Milan al quale ha segnato in cinque gare consecutive tra campionato (4) e Coppa Italia. Mai nessuno ci era riuscito, probabilmente passerà del tempo prima che qualcuno eguaglierà le sue statistiche. Ora però vuole la Lazio dopo due sfide deludenti e nelle quali non è riuscito a incidere. È il suo obiettivo: dopo essere diventato il re dei derby di Milano, ora vuole la corona di quello capitale. Anzi, chi segna e vince contro la Lazio poi diventa imperatore.