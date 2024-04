Roma, da De Rossi a Dybala e Lukaku: sono 18 a giocarsi il futuro

Franco Dominici, storica firma del Corriere dello Sport e impareggiabile maestro, avrebbe usato un’espressione iconica nel suo modo di raccontare Roma e Lazio. «Atmosfera di cose sospese». Ecco come si presenta questa volta il derby, il primo senza due figure imponenti come Mourinho e Sarri, legati da uno strano destino. Erano arrivati insieme tre anni fa. Hanno lasciato uno dopo l’altro, nel giro di poche settimane. Il portoghese ha pagato con l’esonero l’eliminazione ai quarti di Coppa Italia e la crisi in campionato. Mau non ha resistito a se stesso, alle proprie rigidità e alle pressioni. Il mondo gli è crollato addosso esaurito il cammino in Champions, come se si fosse completato un percorso. Roma e Lazio ora sono nude. Corrono per tornare in Europa e chiudere bene il campionato. Un sogno sarebbe il quinto posto se varrà la Champions, ma ci sono progetti, ambizioni e scenari da definire. Inseguendo una libellula in un prato, chissà che sarà di noi, cantava Battisti. Può essere l’ultima volta per tanti giocatori. Mai, nelle ultime tre stagioni, era capitato di raccontare un derby avvolto da tanta incertezza negli umori e nelle facce dei protagonisti.



Qui Roma, tutte le situazioni in bilico