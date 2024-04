Derby Roma-Lazio, la Curva Sud è pronta tra coreografia e striscioni

ROMA - Il sostegno alla squadra non è mai mancato, nella buona o nella cattiva sorte, ma adesso i romanisti vogliono dare ancora di più per farsi sentire a gran voce e sostenere la squadra in un derby che deve essere vinto. Perché dopo l’ultimo ko nella stracittadina in coppa Italia, la tifoseria si aspetta soltanto un risultato per sfatare il tabù vittoria che manca da quattro derby, nei quali tra l’altro la Roma non è mai riuscita ad andare a segno. Ma oltre al risultato, il massimo supporto sarà dato anche a Daniele De Rossi, il nuovo simbolo della Roma dopo l’era Mourinho: striscioni e cori per supportare un’icona della Roma e della sua tifoseria.