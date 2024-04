I tifosi della Roma si stringono attorno al leone Iacorossi: lo striscione in curva e le parole di De Rossi

L'affetto di un popolo intero, quello giallorosso, che si stringe intorno al suo leone, grande amico del Corriere dello Sport. Combattente nella vita, una forza della natura: il brutto incidente stradale nel quale è rimasto coinvolto non riuscirà a scalfire la sua grinta e la sua voglia di vivere che adesso è ancora più grande grazie all'affetto e alla passione di una curva intera, quella più calda di tutte. Prima lo striscione in Curva Sud , poi le parole di Daniele De Rossi al termine del derby (vinto dai giallorossi 1-0 grazie ad un gol di Mancini). La Roma , tutta la Roma si stringe intorno a Fabrizio Iacorossi , il personal trainer incappato in un incidente di percorso che la vita gli ha riservato, un incidente stradale di qualche giorno fa dal quale si riprenderà. Perché lui è più forte di ogni cosa grazie alla spinta di un pubblico che da sempre gli è affianco. Una doppia dedica speciale, quella di ieri, che sicuramente gli avrà fatto piacere.

Lo striscione per Iacorossi e le parole di De Rossi

I tifosi giallorossi hanno esposto un lungo striscione prima dell'inizio del derby: "Iron man nella vita, vinci anche questa sfida, daje Fabrizio". Al termine del derby, il tecnico giallorosso Daniele De Rossi ha poi aggiunto. "E' un amico nostro e anche di molti di voi qui. Oggi c'era suo figlio Ethan e il pensiero va a lui e a sua moglie Noemi. So che ogni giorno va un pò meglio". Iacorossi è un leone e ci sono segnali positivi dopo l’incidente. L’energia positiva che gli hanno trasmesso i tifosi della Roma con questo striscione ieri in Curva Sud e la vittoria nel derby della sua squadra del cuore sicuramente gli daranno una mano per superare questo incidente passeggero.

Iacorossi, un amico del Corriere dello Sport

Durante la pandemia, con un popolo intero costretto a casa dal Covid, Fabrizio ci ha tenuti in forma attraverso la rubrica CDS Home Training, una serie di video realizzati appositamente per i nostri canali social e per il sito del Corriere dello Sport. Un bellissimo gesto. Un gesto da amico vero, appunto.