Clamoroso Nainggolan: “Guendouzi una p…a. La Lazio la vedo male”

Radja Nainggolan torna sul derby, vinto dalla Roma per 1-0, ed è molto critico nei confronti di Matteo Guendouzi, centrocampista francese della Lazio. "Sa solo correre, è una pi**a. Lo dico proprio così. Hai dato via Milinkovic e lo rimpiazzi con lui. Ha resistenza? Quella serve per quelli che fanno atletica. Per me non è da Lazio e non è da grande squadra", ha dichiarato al canale Twitch Controcalcio. "Al posto suo prenderei Duncan della Fiorentina. Guendouzi non è un giocatore forte, è normale. Te ne dico altri 12 almeno più forti in Serie A. Ditemi quante volte arriva sul fondo e quante volte va al tiro. È un giocatore di rottura, ma non ha tante qualità. Ci sono tanti giocatori che gli preferisco".