Gazzelle e la domanda ai fan durante il concerto: “Quanto sta la Roma?”

La scenetta sulla Roma durante il concerto di Gazzelle

Mentre l’artista si esibiva sul palco del Palalottomatica, la squadra di De Rossi sfidava a San Siro il Milan nel quarto d’andata di Europa League. “So che in mezzo a voi ci sono tanti romanisti e per questo motivo vi ringrazio il doppio per essere qui stasera”, ha detto Gazzelle che poi non ha resistito e ha domandato al pubblico: “Ma quanto sta la Roma? Ah, vince 1-0? Benissimo!”, ha proseguito visibilmente soddisfatto.