Roma e Udinese, lo riconoscete? L'ex difensore degli Anni 80 ha un fisico stellare

Primo sole vero, primo giorno d'estate (anticipata): chi può oggi ha trascorso un sabato al mare. Tra loro anche un ex giocatore della Roma (e non solo) degli Anni 80 che ha pubblicato una foto in costume al mare in cui ha messo in mostra un fisico da urlo, come se non avesse smesso di giocare da una vita. Ma chi è? Si tratta di Ubaldo Righetti, ex difensore e ora apprezzato opinionista tv e radiofonico.