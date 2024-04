N'Dicka: Aouar disperato, De Rossi e Mancini negli spogliatoi. Cosa è successo in quei drammatici minuti

«Dai, oh, sbrigatevi». Daniele De Rossi ha capito al volo che non si trattava di un banale incidente di gioco. Si è sbracciato, ha urlato, ha sentito addosso il dolore. Voleva fare qualcosa di utile, voleva un miracolo che cancellasse la scena. Ma nemmeno i tempestivi soccorsi lo hanno calmato. Quando N’Dicka è uscito in barella, ha chiesto all’arbitro Pairetto di rientrare negli spogliatoi «per capire come sta». Con lui è andato Mancini, che era in panchina. Dopo pochi minuti i due sono usciti, per niente sereni. De Rossi si è allora avvicinato al collega dell’Udinese, Gabriele Cioffi, che gli ha dato la disponibilità ad «aspettare quanto volete per riprendere la partita».