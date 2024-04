Dybala e Paredes scatenati al compleanno di Soulé: che sfida a teqball

Giornata particolare per Dybala e Paredes che hanno raggiunto Frosinone per festeggiare Matias Soulé. L'attaccante argentino, militante nel club ciociaro in prestito dalla Juventus, ha festeggiato ieri il ventunesimo compleanno. Non solo Dybala e Paredes: alla villa di Soulé sono giunti anche Huijsen, Pedro Rodriguez, Barrenechea, Kaio Jorge, Reinier, Cerofolini, Lirola, Lusuardi e tanti altri amici del mondo del calcio.