Giannini: "Col Milan sul filo del rasoio. Ecco cosa consiglio alla Roma"

È la vigilia dell'attesa sfida tra Roma e Milan, in programma domani per il ritorno dei quarti di finale di Europa League. I giallorossi partono dal vantaggio dell'andata e puntano a bissare il successo per accedere in semifinale, ma di fronte ci sarà un Milan desideroso di ribaltare il gol di Mancini. In vista del match dell'Olimpico è intervenuto Giuseppe Giannini.