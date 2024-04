N'Dicka, oggi nuovi esami: per la Roma c'è un'ottima notizia

N'Dicka, la conferma finale: non ci sono stati, a Udine, problemi di natura cardiaca. Oggi il difensore a Villa Stuart ha sostenuto accertamenti di terzo livello che hanno dato esito negativo per problemi cardiaci. Il giocatore rimarrà a riposo fino a lunedì quando effettuerà nuovi controlli per la valutazione polmonare e a quel punto si potrà stabilire un piano di recupero. La sensazione è che N'Dicka entro una decina di giorni, due settimane al massimo, potrà tornare in campo. E questa per la Roma è la notizia migliore.