Roma, la sottile Lina giallorossa

Per otto, nove mesi la solida Lina ha studiato la società, i meccanismi e gli squilibri del nostro calcio preferendo l’ombra, e devo ammettere che ha dovuto mangiare anche tanta merda, soprattutto per via della gestione - per alcuni brutale - delle scadenze contrattuali.

Col nuovo anno ha però prodotto la prima sintesi, bonificando Trigoria e subendone in seguito inutili, spiacevoli effetti in termini di immagine personale e societaria.

Oggi la Roma ha un respiro diverso e più lineare, pur continuando a evitare luci e protagonismi, oltre al rapporto diretto con la tifoseria, nel rispetto della riservatezza - a mio parere eccessiva - della proprietà americana.