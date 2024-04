Roma, niente recupero a maggio: tre club di Serie A si sono opposti

ROMA - Niente da fare, la Lega Serie A non ha accolto la richiesta della Roma di giocare il recupero con l'Udinese a maggio. La votazione dei club del campionato italiano ha infatti decretato che il club giallorosso non potrà scendere in campo alla Bluenergy Arena tra meno di un mese (il 15 maggio sarebbe stata la data più opportuna), bensì tra una settimana, il 25 aprile. Una data che la Roma non gradiva per più di un motivo e per la quale ieri sera aveva inviato una lettera indirizzata alla Lega, nella fattispecie a Casini, De Siervo e Butti. Il primo motivo era naturalmente quello legato all'Europa League. Giocando infatti il 25 aprile, di giovedì, la Roma dovrà spostare la partita con il Napoli da sabato a domenica, e avrà quindi un giorno in meno di riposo e preparazione alla semifinale del 2 maggio. In più il Bayer Leverkusen invece giocherà la sua gara di campionato (tra l'altro già vinto) il sabato, quindi beneficerà di un aiuto in più per cercare di vincere la prima delle due sfide contro i giallorossi.