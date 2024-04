Non solo un trofeo: in cosa Friedkin ha già superato Pallotta

Friedkin e la Roma: l'Europa ormai è di casa

La famiglia Friedkin, così, diventerà seconda nella classifica dei presidenti giallorossi con più partite giocate nelle coppe. Il record societario appartiene alla famiglia Sensi con 132 incontri tra il 1993 e il 2011. Chiudono la top five Dino Viola (49 gare europee tra il 1979 e il 1991) e Franco Marini Dettina (20, tra il 1962 e il 1965). Quattro semifinali consecutive di una competizione: la Roma, nella sua storia, le aveva raggiunte solo in Coppa Italia tra il 2005-06 e il 2007-08 con i Sensi alla guida e Spalletti in panchina. In nessun altro torneo partecipato la squadra giallorossa ci era riuscita dal 1927. Il primato è stato eguagliato con le recenti campagne europee, a partire dalla stagione 2020-21. C’è, però, una differenza da sottolineare. Tra il 2005-06 e il 2007-08, la Roma disputò 16 gare complessive per accedere alle semifinali di Coppa Italia (2 per gli ottavi, 2 per i quarti: 4, moltiplicate per 4 stagioni). Tra il 2020-21 e il 2023-24, le partite per arrivare alla semifinale europea sono triplicate rispetto al dato precedente, arrivando in totale a 48 (12 per ogni stagione fino ai quarti di finale). In queste 48 gare, la Roma ne ha vinte 30, pareggiate 9 e perse 9. Questi numeri hanno permesso a due giocatori di scalare la graduatoria delle presenze all time dei romanisti in Europa: si tratta di Lorenzo Pellegrini e Bryan Cristante, appaiati con 65 partite, al terzo posto della classifica. Davanti a loro solo Totti (103) e De Rossi (98). Quest'ultimo attuale allenatore della Roma. Una storia nella storia.