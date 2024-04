Drogba pazzo di Lukaku e Abraham: il post esalta i tifosi della Roma

Drogba e la foto con Lukaku e Abraham, il motivo

Drogba è una stella del Chelsea, con cui ha vinto la Champions League nel 2012 dopo la finale giocata contro il Bayern Monaco. Il legame tra il club londinese e l'ex calciatore è ancora molto forte, come dimostrato dai continui post social che riguardano anche gli ex calciatori che hanno vestito la maglia dei Blues. Tra questi ci sono anche Abraham e Lukaku, con quest'ultimo che tra l'altro è ancora di proprietà del Chelsea. Drogba ha pubblicato una foto con scritto "The Strickers" ("gli attaccanti"). Un omaggio che avrà fatto sicuramente piacere ai due giallorossi e ai tifosi romanisti.