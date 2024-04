Dino Viola, oggi nasceva il presidente del secondo scudetto della Roma

Oggi, il 22 aprile del 1915, nasceva Dino Viola, amatissimo presidente della Roma, forse il più amato nella storia del club giallorosso per aver regalato lo scudetto del 1982-1983 dopo quarantuno anni di distanza dal precedente. Viola divenne presidente della Roma nel 1979 e rimase in carica per undici anni fino al 1991, quando il 19 gennaio morì per complicazioni postoperatorie legate a un turmore all'intestino.