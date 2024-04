Roma, cosa è successo 40 anni fa? Il ricordo che commuove i romanisti

ROMA - Il 25 aprile del 1984 è una data storica per i tifosi della Roma. Quel giorno, per molti, è stato uno dei giorni più belli di sempre, capace di regalare non solo una rimonta incredibile contro il Dundee United ma anche l'accesso alla finale di Coppa Campioni, l'unica della storia della Roma. E oggi, a distanza esatta di 40 anni, il club giallorosso ricorda quel 25 aprile con un video social, con le immagini dei gol di Pruzzo (doppietta) e Di Bartolomei (rigore).