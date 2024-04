Roma, le pagelle: Dybala decisivo, Cristante il migliore

De Rossi (all.) 8

Era incredulo anche lui per quel gol allo scadere in una gara da 24 minuti complessivi. Il recupero in un periodo così intenso gli ha creato più di un problema: il karma lo ha ricompensato con tre punti fondamentali per la corsa Champions.

Svilar 7,5

In diciotto minuti può succedere niente oppure tutto. Buona la seconda. E lui si è fatto trovare pronto con una parata provvidenziale sul tentativo velenoso di Lucca. Si dice che i migliori portieri sono quelli che fanno un’unica vera parata in una partita: Svilar ne ha fatta una che vale quanto il gol di Cristante.

Mancini 6

Non impeccabile. Qualche intervento irruento e alcuni appoggi sbagliati. Nessun problema invece in marcatura.

Smalling 6

Ha sentito un problema fisico, è uscito con lo sguardo preoccupato. Una stagione maledetta.

Spinazzola (43’ st) 6,5

Gioca da terzo centrale di difesa ma con licenza di spingere. Si sovrappone ad Angeliño e si mostra propositivo.

Karsdorp 5,5

In difficoltà per la pressione di Zemura, prende un’ammonizione. El Shaarawy (49’ st) 6 Entra bene nonostante i pochi secondi in gioco.

Cristante 8

Assist per il gol di Lukaku nella gara sospesa, gol incredibile allo scadere nel recupero. Il friulano colpisce l’Udinese e regala una vittoria importantissima alla Roma in ottica corsa alla Champions League. Fondamentale.

Pellegrini 6,5

Prima è bravo in fase di copertura a tagliare davanti a Pajero in area e a non lasciargli spazio per rendersi pericoloso, poi ci prova con un bel tiro piazzato respinto in angolo da Kabasele e che ha propiziato il vantaggio romanista.

Angeliño 6

Sbaglia qualche palla, ma è efficace con i suoi cross.

Dybala 7

La Joya ha purgato ancora, con quel suo mancino delicato e prezioso che da calcio d’angolo ha trovato alla perfezione la testa di Cristante. Decisivo.

Azmoun 6,5

Si fa vedere tanto, smista palloni come una vera seconda punta e sfiora il gol evitato dall’ottima parata di Okoye.

Abraham 6

Attento anche in copertura, minuti vivaci.



Questi i giocatori impiegati nella partita sospesa lo scorso 14 aprile e che non sono scesi in campo nel recupero di ieri.

Ehizibue 6,5

Kamara 6,5

Huijsen 4

Aouar 5

Llorente 5,5

N’Dicka 6

Zalewski 5

Paredes 5,5

Baldanzi 6

Lukaku 6,5