Roma, le ultime su Smalling e Lukaku alla vigilia della sfida col Napoli

Ancora a parte Lukaku e Smalling . La Roma ha mandato in archivio la seduta di rifinitura alla vigilia della trasferta contro il Napoli . Domani, alle 18 , il calcio d'inizio della gara valida per la trentaquattresima giornata di Serie A .

Roma, N'Dicka in gruppo

Questa mattinata i giallorossi si sono allenati prima di partire alla volta del capoluogo campano. N'Dicka si è allenato di nuovo con la squadra, a parte Lukaku e Smalling. Il difensore inglese è alle prese con un risentimento muscolare all'adduttore della coscia destra e, come l'attaccante belga, ha svolto lavoro personalizzato. Entrambi saranno indisponibili per la sfida al Maradona. L'obiettivo è provare a tornare a disposizione per l'andata della semifinale di Europa League contro il Bayer Leverkusen: giovedì 2 maggio appuntamento alle 21 allo stadio Olimpico.