Stadio Roma, scoperto un manufatto antico: cosa sta succedendo

La messa in sicurezza dell’area: ora il sopralluogo

La zona interessata è già stata messa in sicurezza. A scoprire il cunicolo, come riportato da Radio Roma Sound, sono stati i comitati di quartiere, sempre sul piede di guerra contro la costruzione dello stadio. La Soprintendenza Speciale attende il sopralluogo da parte dei tecnici della Roma. Il tutto servirà per capire di cosa realmente si trattata e le mosse successive. Dalle prime e superficiali verifiche il condotto non sembrerebbe essere agli atti e si vuole quindi capire genere e storia dello stesso.