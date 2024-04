Fabregas: "La Roma con De Rossi è cresciuta molto. Dico una cosa sul Bayer..."

Fabregas elogia il Bayer Leverkusen

Fabregas ha aggiunto, parlando della squadra di Xabi Alonso, suo ex compagno in nazionale: "Penso che il Leverkusen, quando lo si guarda giocare, sia in un momento in cui tutto ciò che tocca si trasforma in oro. Possono continuare a vincere, anche quando sono in 10 uomini. Hanno una grande mentalità. Sentono questo momento, in cui ogni cosa che tocchi può trasformarsi in gol. O se mai dovesse succedere qualcosa, troveranno un modo, e questo è molto importante per una squadra quando si trova in questo stato di forma, in queste dinamiche e sono sicuro che cercheranno di metterlo in pratica fino alla fine della stagione e di vincere anche qualcosa di importante, oltre al campionato".