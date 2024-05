Roma, l’aspirina che dà il mal di testa

Questa volta l’aspirina ha dato un forte mal di testa alla Roma e c’è stata poca partita. Le differenze - tecnica e di condizione - si sono notate quasi subito: quando una squadra non perde da un anno e viene da un campionato vinto in carrozza esprime un’energia e una sicurezza in ciò che fa davvero impressionanti.



De Rossi ha pochissime colpe, forse non ne ha alcuna. L’Olimpico l’ha capito e nel finale è tornato a cantare di passione. La conquista della terza finale europea di fila è verosimilmente compromessa: difficile immaginare il miracolo a Leverkusen, soltanto il gol che Abraham si è divorato nel finale avrebbe potuto alimentare l’illusione. I limiti della Roma li conosciamo, il coraggio e l’aggressività non sono bastati a colmare le distanze. Il calcio in fondo è semplice e sa essere spietato: quando un allenatore, De Rossi, è costretto ad affrontare Frimpong e Grimaldo - quest’anno i migliori esterni d’Europa per rendimento - con Karsdorp e Spinazzola, i lati deboli (Spina è bravo se attacca, meno quando deve rincorrere una saetta, l’olandese fa tenerezza ma non è peggio di Celik o Kristensen), quell’allenatore è nei guai. Viceversa, chi gode del (doppio) vantaggio, Xabi Alonso, lo sfrutta giustamente al massimo spingendo i suoi a muovere di continuo sugli esterni. In particolare a sinistra.