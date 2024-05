Roma, minacce e insulti razzisti: Abraham chiude i commenti social

L'errore di Tammy Abraham nel finale del match contro il Bayer Leverkusen, andata delle semifinali di Europa League, chiuso con il successo degli uomini di Xabi Alonso per 2-0, ha scatenato la reazione dei tifosi giallorossi. Qualcuno però, che tifoso certo non si può definire, ha decisamente esagerato e il mondo social è stato lo specchio peggiore, ancora una volta, di questa follia. Il centravanti inglese ha mandato clamorosamente sopra la traversa un colpo di testa ravvicinato, fallendo l'occasione di realizzare il gol della speranza in vista del match di ritorno e questo, evidentemente, è bastato per parlare di "scimmia che deve morire" e altri insulti di questo folle tenore.