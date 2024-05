Roma, l'appello di De Rossi contro la Juve: "Coloriamo l'Olimpico di giallorosso"

ROMA - Cresce l'attesa in casa Roma per la supersfida dello stadio Olimpico contro la Juventus, valevole come posticipo domenicale della 35ª giornata di Serie A. Uno scontro diretto, quello tra giallorossi e bianconeri, che vale tantissimo per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Come sottolineato a più riprese dallo stesso De Rossi oggi (sabato 4 maggio) in conferenza stampa: il tecnico giallorosso ha invocato l'aiuto dei tifosi giallorossi per conquistare i tre punti e presentarsi alla complicata semifinale di ritorno di Europa League contro il Bayer Leverkusen con il morale alle stelle.