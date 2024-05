Paredes e la bocciatura alla Juve: è una notte di rivincita

ROMA - D Leandro Paredes ha la possibilità di servirlo bollente, praticamente fumante. L’argentino è un ex Juventus come Paulo Dybala, ma a differenza dell’attaccante lo strappo con i colori bianconeri, in particolare con icono che la vendetta è un piatto che va servito freddo.ha la possibilità di servirlo bollente, praticamente fumante. L’argentino è un ex Juventus come Paulo Dybala, ma a differenza dell’attaccante lo strappo con i colori bianconeri, in particolare con Max Allegri , non è stato lineare e pacifico. I due hanno litigato pesantemente. Lo scorso aprile, praticamente un anno e un mese fa, le cronache raccontano di una incomprensione andata in scena alla Continassa. Uno scontro di vedute con il tecnico che portò il centrocampista a decidere di non partecipare insieme alla sua famiglia al pranzo di Pasquetta organizzato all’interno del centro sportivo della Juventus. Il motivo che c’era alla base? Allegri in quel periodo della stagione preferiva dare spazio al baby Barranechea e non a Paredes, rilegato al ruolo di riserva dopo essere stato preso in prestito dal Psg per diventare lo scudo davanti alla difesa.



Paredes e l'avventura alla Juve

Le cose a Torino sono andate nel verso sbagliato nonostante la fiducia iniziale. Annata anonima nel complesso e niente riscatto. Allegri non l’ha nascosto e ieri in conferenza stampa è tornato sull’argomento Paredes: «Non ha fatto bene qui, ma non si discute il valore del giocatore. Magari in un ambiente fanno bene, cambiano ambiente e fanno meglio. Ma il suo valore assoluto nessuno l'ha mai messo in dubbio». Insomma, ha ribocciato Leandro in versione bianconera, riconoscendo però le sue qualità che alla Roma viaggiano su un’altra lunghezza d’onda. Il mediano la rivincita con se stesso se l’è già presa: è un perno imprescindibile nello scacchiere di Daniele De Rossi. E’ il cuore e il cervello di questa Roma. Se lui gira, il resto funziona. Se gioca sotto ritmo, salta il banco. La dimostrazione è arrivata anche di recente, nella sfida contro il Bayer Leverkusen. Ora però ha la chance di dominare il centrocampo di fronte al suo passato, davanti al suo ex allenatore, che l’ha “capito” fino a un certo punto.

Paredes, i numeri e il confronto