Le pagelle della Roma: Baldanzi crea pericoli, Abraham entra male

De Rossi (all.) 6,5

Se la gioca a viso aperto, cerca in tutti i modi la vittoria anche rischiando di perderla nel finale. La squadra regge fino all’ultimo quarto d’ora quando poi la stanchezza si fa sentire. La Roma ce l’ha messa davvero tutta.

Svilar 7,5

Non arriva sul primo tiro di Chiesa finito sul palo, bravo invece sulla sassata di destro dell’esterno bianconero. Fenomenale sul tiro di Locatelli e poi sul colpo di testa di Kean. Se la Roma cerca la vittoria fino alla fine è grazie alle sue parate.

Kristensen 5,5

Prende una clamorosa traversa con un colpo di testa preciso. Marcature horror sui traversoni bianconeri, rischia tantissimo su Locatelli, Chiesa e Kean.

Llorente 5,5

In tilt sul gol. Va a coprire Gatti già marcato da N’Dicka e si dimentica totalmente Bremer solo e libero di staccare di testa.

N’Dicka 6

Non perfetto, ma non commette grossi errori nel corso della partita. Guida lui la difesa e si arrabbia tanto con Llorente per aver sbagliato il marcatore.

Angeliño 6,5

Ottimi cross in area (come quello per Kristensen) e attento in marcatura. Il piede è elegante, avrebbe forse potuto approfittare di più della sua corsa.