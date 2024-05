Roma, in arrivo il nuovo ds e l'annuncio sul contratto di De Rossi

ROMA - Tra De Rossi e i Friedkin feeling sempre più solido. A prescindere da come finirà la stagione, il rapporto proseguirà con reciproca soddisfazione. Nei giorni scorsi il tecnico si è confrontato con «i presidenti» per pianificare il ritiro estivo e fornendo qualche indicazione di mercato. E' evidente che le mosse strategiche dipenderanno dalla qualificazione alla Champions, ma intanto un'idea di base esiste: servono giocatori aggressivi e rapidi, tanto per la fase difensiva quanto per la fase offensiva, che sappiano alzare il livello d'intensità del gioco. Quando sabato De Rossi faceva esplicito riferimento al modello Bayer e ha citato Frimpong, intendeva sottolineare che attraverso le idee si possono acquistare calciatori forti che costino e guadagnino cifre accettabili.