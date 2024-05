La Roma fa gruppo: grigliata a Trigoria prima del Bayer Leverkusen, il motivo

Dove, magari, non arrivano le gambe arriva la testa. E allora, dopo l'allenamento di oggi, la Roma è rimasta a Trigoria per una grigliata all'interno del centro sportivo. Il motivo? Semplice: fare gruppo e scaricare le tossine dopo alcuni giorni di fuoco e soprattutto alla vigilia di una settimana durissima. Tra Bayer Leverkusen e Atalanta, in tre giorni la Roma si gioca un pezzo importante di presente e di futuro, dell'Europa di oggi e di quella di domani. E allora De Rossi e i giocatori, come svelato da una foto pubblicata da Azmoun su Instagram. sono rimasti insieme a pranzo, all'aperto, per scaricare un po' di tensione. Perché a volte, quando le gambe faticano, la testa libera può essere determinante.