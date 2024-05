Lukaku e le frasi misteriose su Instagram: le reazioni dei tifosi

Nuovo post Instagram pubblicato da Lukaku che ha colpito i tifosi della Roma e non solo. L'attaccante giallorosso ha postato dieci foto che lo ritraggono in diversi momenti, da quelli in campo con la Roma fino ad arrivare ad altre in cui si vedono i figli . Lukaku ha limitato i commenti, ma sui social non sono mancate le reazioni da parte dei sostenitori.

Lukaku e il suo post, cosa significa?

Lukaku ha pubblicato delle foto in cui mostra parte della propria intimità e ha lanciato un messaggio ben preciso, in inglese, in cui sottolinea che "La privacy è potere. Ciò che le persone non sanno, non possono rovinarlo". Una frase che spiegherebbe l'intero post, attraverso cui l'attaccante della Roma metterebbe in risalto l'importanza della privacy e della vita privata, soprattutto per un personaggio pubblico.