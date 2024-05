Roma, i tifosi ci credono: in duemila in Germania

ROMA - In duemila in trasferta in Germania, ma se fossero stati di più i posti nel settore ospiti non sarebbero bastati i trentamila seggiolini della BayArena. Perché i romanisti non hanno mai lasciato sola la Roma in queste stagioni, figuriamoci se lo avrebbero fatto in una sfida così delicata e nella quale la squadra avrà bisogno del massimo appoggio dai propri sostenitori. Così già da oggi tanti dei duemila romanisti partiranno per raggiungere Colonia (a pochi chilometri da Leverkusen) e vivere questa trasferta tanto delicata e insidiosa quanto divertente per la bellezza di una città già visitata da molti un anno fa, nell’altra semifinale di ritorno, quella che poi ha portato il gruppo a Budapest. Non ci saranno vere restrizioni per i romanisti tra oggi e domani, come accaduto dodici mesi fa in tanti si godranno la città prima dello spostamento verso lo stadio. Domani a Leverkusen, su indicazione delle autorità locali, sarà allestito un meeting point presso lo Skate Park Leverkusen situato in Skateplatz Stelzenbrücke. Il Fan Meeting Point dista circa 600 metri dalla Stazione Ferroviaria di Leverkusen e a circa 15 minuti di camminata dalla BayArena. Per chi invece desiderasse trascorrere il giorno partita nella vicina città di Colonia, saranno messe a disposizione delle navette gratuite in partenza per lo stadio dal Carl Duisberg Park, presso Otto Bayer Strasse. Per raggiungere lo stadio sono necessari circa 15/20 minuti in autobus.